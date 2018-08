Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + jeudi 2 août – Clairefontaine











3 WYCK HALL



Course visée



6 SWEETICON



A largement la pointure



10 GALINKA



De belles lignes !



14 MYLENAJOHN



Sans contrefaçon



12 PINK



Mon coup de cœur 15/1



4 MAGIC SONG



Gagnante d’un quinté



5 SCALA REGIA



2e cartouche Wattel



11 CHAMPENOISE



Ma trouvaille à 21/1



Indice de confiance : 2/5







Conseils de jeu :



Base solide : 3 WYCK HALL (écart 2) 1er lundi !



Base moins solide : 6 SWEETICON (écart 3) 1er dimanche !



Favori douteux : 8 JEANNAJONH (écart 0) 2e lundi. 2e mercredi.



Coup de cœur : 12 PINK (écart 0) gagnant samedi ! 4e à 18/1 dimanche ! Gagnant mercredi !



Tocard déniché derrière les fagots : 11 CHAMPENOISE (écart 0,0) 5e à 15/1 dimanche. 5e mardi à 20/1. 3e mercredi.



Chevaux à rayer : AUCUN même si Sri Prada ne semble pas avoir beaucoup de chances (écart 127)



Regrets : 7 COMEDIA ERIA à l’arrivée de ce quinté l’an dernier mais qui, à mon sens, n’a plus la même valeur à 6 ans (écart 2) 2e lundi.



Cheval au nom rigolo : 18 DES ANNEES FOLLES (écart 0,0) 4e mardi. 4e à 40/1 mercredi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 16 END OF STORY (écart 4)



Jeu de la finale : 4 et 14 (écart 4)