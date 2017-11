PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + jeudi 2 novembre Vincennes



J’indiquais samedi le tiercé dans l’ordre et le quinté en 5 chevaux avec tuyau gagnant ! Mercredi on rajoute 523 euros de gains avec le tiercé dans l’ordre, le quarté et le quinté !







17 AUFOR de MIRE

Sa course en or !

11 AVRIK de GUEZ

Un « Lyon » pour JMB

18 ARTHURO GARÇON

La course visée !

6 ARIUS du DOUET

Tout ou rien avec F.N.

9 VRAMDAO

Coup de... cœur/poker

1 AUSSI

Le + rapide !

8 ASTRAL VIRETAUTE

Le + régulier

13 VALEA MIP

En plein boum !...





Mes résultats :



Novembre : mercredi 1er : tiercé ordre (249,50), quarté (124,80), quinté (149,60) !



Octobre : 1.082 euros de gains dont le quarté de l’Arc de Triomphe et un quinté en 5 chevaux seulement !



Septembre : 967 euros de gains. Ma base 18 fois à l’arrivée en 24 jours.



Août : 960 euros de gains !



Juillet : 3.057 euros de gains !