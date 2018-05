Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + jeudi 24 MAI – Longchamp



Je vous ai donné le tiercé-quarté du célèbre Grand Steeple Chase de Paris !!! Et aussi le tiercé de vendredi soir... Lundi mon tuyau 3e ! Mercredi le gros tiercé du Grand National avec mon coup de cœur 3e à 44/1 !!!







8 Akinathor Game



Vient de briller



7 TOUCHTHESOUL



La monte Soumillon



14 ISKANDAR



Va progresser !



15 REBEL d’ANS



A la pointure



12 TRESORERIE



Mon coup de cœur



3 LESTILIA



A de la classe...



13 SANTANI



Vient de se révéler



10 SEJO



A racheter à tout prix



Indice de confiance : 1/5







Conseils de jeu :



Base solide : 8 AKINATHOR GAME (écart 0) 2e dimanche. 2e mercredi.



Base moins solide : 7 TOUCHTHESOUL (écart 2) 3e à 21/1 vendredi ! 4e samedi. 3e dimanche. 4e lundi.



Favori douteux : AUCUN (écart 7)



Coup de cœur : 12 TRESORERIE (écart 0,0,0) 1er vendredi !! 3e lundi. 1er mardi ! 3e à 44/1 mercredi !!



Tocard déniché derrière les fagots : 10 SEJO (écart 4) 5e samedi.



Chevaux à rayer : aucun (écart 111)



Regrets : 16 ZILLIONE SUN (écart 10)



Cheval au nom rigolo : 1 PHOTO CHOC (écart 4) 1er samedi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 11 DAY OF REST(écart 3) 4e dimanche.



Jeu de la finale : 3 ET 13 (écart 6)