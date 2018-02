PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + jeudi 8 février VINCENNES



Je vous donnais mardi le tiercé dans l’ordre (308,00), le quarté (69,81) et mon tuyau gagnant !!! Mercredi malgré mon prono décapité par deux non partants et un distancé, je vous donne le tiercé dans l’ordre en 6 chevaux (83,90).



13 BLUE STORY



Histoire de gagner !



5 TRINITY ZET



Toujours estimée...



1 SEIBELLA PARK



Vient de faire un truc



9 GEISHA SUND



Va toute les coiffer !



14 BEAUTE de BAILLY



Mon coup de cœur



16 PANCOTTINA BAR



La + rapide !...



8 EVIN BOKO



Peut se révéler...



15 Monas Invercote



La + expérimentée !