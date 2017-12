PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + lundi 11 DECEMBRE

CAGNES SUR MER



Dimanche, encore une fois, j’étais le seul journaliste à vous mettre en garde en vous prévenant que Bold Eagle avait de fortes chances d’être battu !... Comme en septembre lorsqu’il connaissait la défaite, il m’a malheureusement donné raison... C’est cela donner de vraies infos !... Cela m’a permis de vous indiquer un tiercé, quarté, quinté incroyablement rémunérateur avec 281 euros de gains alors que cela semblait couru d’avance !...







16 Déception Island

Un soleil à ce poids !

7 SUN ZEPHIR

Course visée et au top

11 BLUES WAVE

Mon coup de cœur

3 KHEFYN

A racheter absolument

6 CROSS WAY

Aligne les succès...

12 INTRINSEQUE

Son objectif de l’hiver

1 Ulysse des Pictons

Doué mais chargé

9 ASTARAGOOD

La ligne Vlatan...