Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + mardi 22 MAI – Maisons-Laffitte



Je vous ai donné le tiercé-quarté du célèbre Grand Steeple Chase de Paris !!! Et aussi le tiercé de vendredi soir... Lundi mon tuyau 3e !







9 DEGRISEMENT

La forme Guyon !

7 CATALOUNIYA

Mon coup de cœur

2 BODY SCULPT

Des références solides

6 BROKLYN BABY

Le choix de Soumi !

14 GNILY

4e du quinté référence

8 WOW

Waouh ! Je fonce...

18 VIEUX MOULIN

De belles lignes

16 KENSAI

Revient d’une listed...

Indice de confiance : 1/5











MES RÉSULTATS :



Mai : jeudi 3 : tuyau gagnant à 12/1, tiercé (49,30). Samedi 5 : tiercé (12,10), quarté (7,80), quinté (18,60). Jeudi 10 : tuyau 2e. Vendredi 11 : tiercé (11,60). Samedi 12 : tiercé (55,90), quarté (77,87), quinté (17,00). Dimanche 13 : tiercé (165,80). Mardi 15 : tiercé (39,30), quarté (30,65), quinté (23,00). Vendredi 18 : tiercé (59,40), coup de cœur gagnant ! Dimanche 20 : tiercé (14,20), quarté (17,16). Lundi 21 : tuyau 3e .



Avril : 1.214 euros de gains.



Mars : 2.672,09 euros de gains ! Encore un quinté en 5 et 50% de réussite au quinté !



Février : 1.698 euros de gains en février dont un quinté en 5, 2 tiercés en 3, 3 quartés en 4 !



Janvier : lundi 1er : 1.094 euros de gains dont le quinté du prix d’Amérique et un quinté en 5 chevaux !...