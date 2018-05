Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + vendredi 18 MAI – Vincennes nuit



Mardi je donne notre quinté régional à Feurs et mon ami Serge Peltier a gagné en ridiculisant Bazire ! Je vous l’avais annoncé !!!...



3 THIS IS IT

Tout ou rien !

4 SEIBELLA PARK

Descend de catégorie

7 Vicomte de Corveil

A battu Blé du Gers !

18 VANILLETTE

Préparée pour !

2 BE ONE des Thirons

Mon coup de cœur

1 VIXEL

Véritable métronome

12 AHRIMA TURGOT

Je lui reste fidèle...

11Andiamo deMonchel

Course visée sans jmb

Indice de confiance : 3/5