Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + vendredi 3 août – Cabourg nuit







En août tous mes tuyaux gagnent et même à 20/1 ce jeudi !!







8 CE BELLO ROMAIN

Sa 3e campagne ?...

10 Quincy Frontline

Déclassé !

4 COLT des ESSARTS

Bon mais pas à 100%

11 BE BOP MESLOIS

F.Nivard en renfort...

2 Digital Collection

Mon coup de cœur

14 Ochongo Face

C’est sa course !!

16 BILL PLEASE

Engagement de rêve...

1 TEMON YOUR SM

Tout ou rien

Indice de confiance : 4/5







Conseils de jeu :



Base solide : 8 CE BELLO ROMAIN (écart 3) 1er lundi !



Base moins solide : 10 QUINCY FRONTLINE (écart 0) 1er dimanche ! 3e jeudi.



Favori douteux : 11 BE BOP MESLOIS (écart 0,0) 2e lundi. 2e mercredi. 5e jeudi.



Coup de cœur : 2 DIGITAL COLLECTION (écart 0,0) gagnant samedi ! 4e à 18/1 dimanche ! Gagnant mercredi ! Gagnant jeudi à 20/1 !!



Tocard déniché derrière les fagots : 16 BILL PLEASE (écart 1) 5e à 15/1 dimanche. 5e mardi à 20/1. 3e mercredi.



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 127)



Regrets : 15 VENUS DU ROSAY (écart 0) 2e lundi. 2e jeudi



Cheval au nom rigolo : 8 CE BELLO ROMAIN (écart 1) 4e mardi. 4e à 40/1 mercredi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 TEMON YOUR SM (écart 0) 4e jeudi.



Jeu de la finale : 4 et 14 (écart 5)