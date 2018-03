Quinzaine américaine pour l'Orchestre national de Lyon

L'Orchestre national de Lyon (ONL), emmené par son directeur musical américain Leonard Slatkin, effectuera du 16 février au 1er mars une tournée aux États-Unis, avec neuf concerts sur la côte Est.



Le 20 février, point d'orgue du voyage, ils se produiront sur la scène du Carnegie Hall à New York, dans un programme consacré à Ravel ("Antar", "Shéhérazade" et "Daphnis et Chloé").



Ce concert réunira aux côtés de l'ONL deux grandes voix américaines, la soprano Renée Fleming et le baryton Thomas Hampson.



La tournée débutera par un concert privé de musique de chambre à l'ambassade de France à Boston. Elle s'achèvera le 1er mars à Sarasota en Floride.



L'ONL a déjà effectué de nombreuses tournées à l'étranger et s'était produit l'an dernier au Japon.





Avec AFP