RECYCLER : un jeu d’enfant pour tous le 28 Avril de 10h à 14h Place Ampère

.

Cette première édition de « Recycler, un jeu d’enfant pour tous ! » se veut à la fois ludique et pédagogique.



Objectif: montrer comment chacun d’entre nous peut agir pour la planète, au quotidien



« Aujourd’hui, limiter les déchets et recycler sont devenus des gestes de santé publique. Nous devons donner des outils aux habitants pour les aider à s’engager. Trier et recycler doivent devenir des réflex pavloviens ! » selon Denis BROLIQUIER Maire du 2e arrondissement



Des ateliers très pratiques pour comprendre le recyclage et réduire leurs déchets seront au programme de cette journée



Les Lyonnais pourront s’exercer au tri grâce à la présence du Tri-Truck, concept innovant et convivial élaboré par Suez ;



Ils pourront aussi déguster des recettes 100% antigaspi de Récup & Gamelles pour apprendre à lutter contre le gaspillage

alimentaire



On pourra aussi découvrir le compost collectif des Jardins suspendus de Perrache pour donner une deuxième vie aux déchets organiques



La vie zéro déchet, les ambassadeurs du tri avec Mouvement de palier et pourquoi pas en devenir un en se formant pour devenir relais et initiateurs du tri



Les habitants repartiront avec le guide édité par la Mairie du 2 : « Les bons gestes pour bien trier » présentant l’essentiel des solutions de recyclage et de réduction des déchets à proximité.



Cette journée lancera deux années d’actions autour du développement durable et de l’économie circulaire à la Mairie du 2.



Cela passera par la mise en œuvre de meilleures pratiques de tri en interne, soutien et partenariat avec les initiatives éco-citoyennes de l’arrondissement et la valorisation des lieux de tri et de récupération.



La journée du 28 avril aura lieu Place Ampère.