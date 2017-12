RED ROOM de DARDILLY : le Préfet prononce sa fermeture administrative pendant un mois et quinze jours

La discothèque le RED ROOM à DARDILLY est connue des services de l’État qui a déjà procédé à plusieurs fermetures administratives de cet établissement, respectivement en août 2012, le 4 janvier et le 7 novembre 2016, toutes pour troubles à l’ordre public.



Le RED ROOM a de nouveau attiré l’attention des services de l’État le dimanche 24 septembre 2017, lorsque les gendarmes ont été informés d’une tentative d’homicide à l’intérieur de l’établissement.



L’intervention sur les lieux et notamment celle des secours s’est effectuée dans un contexte hostile.



Par la suite, les gendarmes ont été conduits à se rendre une nouvelle fois sur le site de la discothèque le 11 novembre dernier.



Ils ont dû intervenir, à deux reprises, tôt le matin, pour mettre fin à une rixe.



Ces interventions se sont de nouveau déroulées dans un climat tendu, les gendarmes ayant fait l’objet de jets de projectiles et de verres.



En conséquence, le préfet Stéphane BOUILLON, en urgence, compte-tenu de la gravité des faits et de la nécessité de faire cesser sans délai ces troubles répétés à l’ordre public, a prononcé pour une durée de un mois et quinze jours la fermeture administrative de l’établissement le RED ROOM situé avenue de la porte de Lyon à DARDILLY.





Source Préfecture