RENAULT TRUCKS COMMERCIALISERA DES CAMIONS ÉLECTRIQUES DÈS 2019

Fort de dix années d’expérimentation de camions tout-électriques en conditions réelles d’exploitation chez des clients partenaires, Renault Trucks annonce la commercialisation d’une gamme de véhicules électriques en 2019.







Ces camions 100% électriques, destinés à opérer en milieu urbain et péri-urbain, seront fabriqués en série à l’usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne (Calvados).







L’électromobilité est aujourd’hui le pilier de la stratégie énergétique de Renault Trucks pour un transport urbain durable.







Le véhicule zéro émission permet de préserver la qualité de l'air, de limiter le réchauffement climatique, mais également de réduire la congestion en autorisant des opérations silencieuses à des horaires décalés.







Le camion électrique sera demain impératif pour accéder aux centres-villes.







Depuis 2009, Renault Trucks déploie d’importants moyens de recherche et développement en matière d’électromobilité, notamment sur le terrain en partenariat avec ses clients.







L’exploitation en conditions réelles de différents types de véhicules expérimentaux 100 % électriques sur le segment 12-16 tonnes – Speed Distribution pour le compte de Guerlain, Stef pour le compte de Carrefour, Nestlé et le groupe Delanchy – a permis à Renault Trucks de récolter des informations fondamentales sur l’usage, le comportement des batteries, les infrastructures de recharge et la maintenance des camions électriques.







Outre ces camions expérimentaux, Renault Trucks a commercialisé, dès 2010, un véhicule électrique de 4,5 tonnes, le Maxity Électrique : « La mise sur le marché du Maxity Électrique nous a permis depréparer notre réseau de distribution à la vente, la maintenance et la réparation de véhicules électriques », explique François Savoye, directeur de la stratégie efficacité énergétique de Renault Trucks.







« Aujourd’hui et contrairement à 2010, nos véhicules électriques offrent la perspective d’être compétitifs économiquement. »







Car au-delà de son avance dans la compréhension des usages et du marché, Renault Trucks bénéficie également de la puissance de recherche et développement du groupe Volvo, de ses technologies éprouvées et des synergies entre les entités du groupe qui développent des véhicules tout-électriques, comme par exemple les bus.







Les économies d’échelle ainsi réalisées permettent à Renault Trucks de commercialiser une gamme de véhicules électriques rentables pour ses clients en 2019.







Une ligne dédiée à la fabrication de ces camions 100 % électriques est en cours d’implantation dans l’usine normande de Renault Trucks à Blainville.







Source Renault Trucks