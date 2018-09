RENTRÉE 2018 : maplaceencrèche tire la sonnette et lance l’opération « CRÈCHE LAST CALL ! »

Obtenir une place en crèche pour la rentrée, c’est encore possible ! maplaceencrèche tire la sonnette d’alarme et propose des réservations de berceaux à la dernière minute pour toutes les familles de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



« Dire qu’il n’y a plus de place en crèche pour la rentrée de septembre est faux ! Certes il manque des places en Auvergne- Rhône-Alpes, et à l’approche de la rentrée, des familles se retrouvent dans des situations très compliquées pour l’accueil de leur enfant. C’est pourquoi maplaceencrèche a développé un service unique pour les parents : « CRÈCHE LAST CALL ! ». La solution ultime qui évite la grosse panique de l’été » explique Arnaud Biard, Directeur Auvergne-Rhône-Alpes de maplaceencrèche



maplaceencrèche interpelle les familles de la région qui ne disposent toujours pas de place en crèche pour la rentrée. D’août à fin septembre, il est encore possible de bénéficier de ce mode d’accueil



Comme pour les inscriptions scolaires, il est préférable de prendre les devants pour s’épargner des tensions supplémentaires au moment de la reprise.



Mais chaque année, de nombreux parents sont piégés pendant les grandes vacances. C’est auprès d’eux que maplaceencrèche s’engage en lançant l’opération « CRÈCHE LAST CALL ! ».



La fréquentation des crèches fonctionne par cycle, les « petits » (0-1 an), les « moyens » (1-2 ans) et « les grands » (2-3 ans). De nombreuses places se libèrent en début d’année scolaire, du fait de l’entrée en maternelle des enfants de 3 ans. Ce roulement permet aux parents de bénéficier de nouvelles places.



Les parents salariés peuvent trouver une crèche à proximité de leur domicile, de leur lieu de travail ou sur leurs trajets quotidiens.



La crèche est le mode d’accueil le plus sécuritaire pour les enfants. Les crèches du réseau maplaceencrèche (municipales, associatives et privées) bénéficient des programmes pédagogiques et des mêmes normes de qualité et de sécurité que l’ensemble des structures municipales.



Le coût pour la famille est le même que pour une place dans une crèche municipale. L’entreprise prend en charge le reste du coût d’accueil des enfants, en bénéficiant d’une économie d’impôt de 83%. Le coût pour l’entreprise est de 150 à 250 euros par mois.



Toutes les entreprises peuvent réserver un berceau pour leurs salariés dans toutes les villes de France, de la TPE au groupe du CAC 40.



Pour les parents, il suffit de s’inscrire sur le site www.maplaceencreche.com pour faire une demande de place en crèche. Un expert prend ensuite contact avec la famille pour finaliser la demande et valider les étapes suivantes : trouver une place dans les structures au plus près du domicile - contacter l’entreprise du parent ayant rempli le formulaire afin qu’elle lui réserve une place.



Pour les entreprises, la démarche est la même, il suffit de remplir un formulaire de demande de berceau(x) sur le site dans la rubrique dédiée. Comme pour les familles, un expert contactera l’entreprise pour évaluer ses besoins et proposer une solution sur mesure pour ses salariés



maplaceencrèche est une société de services qui permet aux entreprises de réserver des places en crèche pour leurs collaborateurs.







Source: MaPlaceEnCrèche