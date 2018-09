Rachid Taha devait se produire dans 10 jours à l’Opéra de Lyon

Rachid Taha devait donner un concert à l’Opéra de Lyon le 22 septembre prochain, avec la participation de Steve Hillage et des cordes de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon.



« Il allait y célébrer son album phare, Diwan, qui, il y a 20 ans, créait un pont entre la musique des premières générations d’émigrés maghrébins et leurs enfants - entre le rock et le châabi, le français et l’arabe, les jeunes et leurs parents, le présent et l’histoire » souligne l’Opéra de Lyon dans un communiqué.



C’est à Lyon que Rachid Taha avait créé le groupe Carte de Séjour, dont le premier album a été produit par le légendaire Steve Hillage.



L’Opéra de Lyon partage l’immense tristesse de la famille et des proches de Rachid Taha.