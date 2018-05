Réaménagement du cours Emile Zola: des réunions publiques avant l'été

Le réaménagement du cours Émile-Zola se poursuit et la deuxième tranche des travaux commencera en juin.



Une réunion publique d’information aura lieu jeudi 24 mai, à 18 h, au cinéma le Zola, 117 cours Émile-Zola. Elle sera animée par des représentants de la Métropole et de la ville de Villeurbanne.



La 2e tranche concerne le secteur compris entre l’avenue Thiers (à Lyon) et la rue Hippolyte-Kahn (niveau métro République à Villeurbanne).



Dans ce secteur, trois espaces vont être réaménagés, avec une large place faite à la végétation : le square Pellet, l’esplanade Sakharov et le parvis du Quartz. La fin des travaux est prévue pour décembre 2019.



Une réunion est également proposée aux acteurs économiques concernés par le projet sur le secteur compris entre l’avenue Dutriévoz et la rue Hippolyte-Kahn. Elle aura lieu mercredi 16 mai 2018 à 19h30 au Palais du Travail (salle Agora - 9 place Lazare-Goujon). Le projet sera par ailleurs présenté aux commerçants du square Pellet.