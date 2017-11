Réception des maires à l'Elysée: "un dîner de cons", dénonce le maire LR de Saint-Etienne

Gaël Perdriau, maire LR Saint-Etienne, reçu mercredi soir à l'Elysée avec plus d'un millier de ses homologues, a dénoncé jeudi "un dîner de cons", regrettant qu'Emmanuel Macron n'ait "pas daigné venir s'exprimer".



"C'est un sentiment étrange, hier soir, on avait un peu l'impression de

participer à un dîner de cons, pour tout vous dire. Les maires ont un peu le sentiment d'être pris pour des François Pignon", a déclaré Gaël Perdriau sur RTL.



"Etre invité à l'Elysée c'est toujours un honneur bien sûr, mais ne pas voir celui qui vous invite, ça fait penser un peu aux auditions du pape au

Vatican", a-t-il poursuivi. "Il y avait trois antichambres avant de pouvoir arriver là où il recevait, mais nous avons été très peu sans doute à pouvoir

l'approcher. Il n'a pas daigné venir s'exprimer".



"Ceci dit il y avait une quinzaine de ministres", a-t-il noté. "Je dois

reconnaître qu'ils ont été très disponibles, très avenants, mais ce n'est pas la parole du président de la République, que nous attendions".



"En tout cas il ne faut pas que le président de la République pense qu'ennous caressant le dos, comme il a cherché peut-être à le faire hier soir avec ce cocktail, il a mis un étouffoir sur l'ensemble des sujets qui nous

préoccupent", a encore affirmé le maire de Saint-Etienne, critiquant

l'"expression très autoritaire, très arbitraire dans les décisions qui sont

prises".



"Ca me fait penser à la foudre de l'Olympe qui frappe comme ça de manière arbitraire, très sévère, différents sujets, le logement, l'emploi, le travail, sans véritablement associer finalement les postes avancés que sont les maires", a-t-il dit.



Emmanuel Macron présente ses projets pour les collectivités territoriales jeudi devant les maires réunis en congrès, une intervention très attendue par des élus très remontés contre les décisions prises depuis l'été par le nouvel exécutif qui impactent la situation financière des communes.



En geste de conciliation, le chef de l'Etat a reçu mercredi soir à l'Elysée

plus d'un millier d'entre eux en leur ouvrant le rez-de-chaussée du Palais,

une première.





Avec AFP