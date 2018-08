Recherches pour retrouver trois alpinistes italiens disparus dans le Mont-Blanc

Les recherches ont repris vendredi matin dans le Massif du Mont Blanc pour retrouver trois alpinistes italiens portés disparus depuis trois jours vers l'aiguille des Grands-Montets, a-t-on appris auprès des secours en montagne.



Une dizaine d'hommes, dont six secouristes Italiens du Val d'Aoste, parcourent le secteur à pied, assistés par un hélicoptère de la Sécurité

Civile et par un drone, a indiqué à l'AFP le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix qui a lancé un appel à témoins.



Selon la Compagnie du Mont-Blanc, les trois disparus, deux hommes et une femme d'une trentaine d'années, avaient pris la première benne mardi matin pour rejoindre les Grands-Montets, à 3.300 mètres d'altitude. Ne les voyant pas revenir, l'épouse de l'un d'eux a alerté les secours italiens.



Selon l'agence italienne Ansa, l'un des disparus, Alessandro Lombardini, 28 ans, est membre du Secours alpin de la Garde des Finances de la ville frontalière de Bardonecchia. Il était accompagné de son frère Luca, dont cette sortie était le cadeau d'anniversaire, et de la fiancée de ce dernier.







Avec AFP