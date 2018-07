"Recréer Mobilis in Mobile sur scène était une idée d'Hubert..." Gaëlle Mounier

Gaëlle Mounier évoque la mémoire d'Hubert Mounier ...le chanteur de l’Affaire Louis Trio nous quittait il y a deux ans...



Personne n’a oublié Cleet Boris et Gaëlle a eu la gentillesse de dire oui à notre invitation...c’est sa première interview !



Elle nous fait quelques révélations sur le concert hommage prévu à Fourvière le 19 juillet avec Benjamin Biolay, Raphaël, Pascal Obispo et KENT.



Au centre de ce concert, l'album Mobilis In Mobile qui recréait l'univers de Jules Verne et du capitaine Némo



