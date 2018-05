La Métropole de Lyon commence les travaux de réhabilitation du pont des 3 Renards à Tassin-la-Demi-Lune à partir du 14 mai.



Cette réhabilitation était devenue nécessaire. Le pont, construit en 1968, s’est dégradé au fil du temps et en raison de l’important trafic automobile qui l’emprunte.



La structure porteuse présente des défauts et il était important d’intervenir afin d’éviter une dégradation plus importante du pont susceptible de mettre en danger ses utilisateurs.



Long de 26 m et large de 17 m, le pont des 3 Renards est composé de quatre dalles indépendantes les unes des autres.



C’est la raison pour laquelle les équipes techniques du service des ouvrages d’art de la Métropole vont réaliser ces travaux par demi-tablier afin d’éviter la fermeture complète du pont.



Pendant toute la durée du chantier, du 14 mai à décembre 2018, la circulation automobile basculera d’un tablier à l’autre ce qui permettra de toujours maintenir la circulation dans les deux sens en passant d’un dispositif de 2 fois 2 voies à 2 fois 1 voie.



Initialement prévue l’an passé, cette intervention a été volontairement reprogrammée après la fin des travaux de mise en sécurité du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (BPNL) afin de minimiser la gêne occasionnée aux automobilistes qui empruntent cette voie.