Renault trucks: le syndicat majoritaire va valider l'accord portant sur 25 suppressions de postes

La CFE-CGC, syndicat majoritaire, a annoncé lundi son intention de signer l'accord proposé par la direction qui prévoit finalement de limiter à 25 le nombre de licenciements secs sur environ 480 suppressions de postes chez Renault Trucks Lyon.



"Les dernières propositions permettent d'obtenir des conditions satisfaisantes pour les salariés volontaires au départ. Le nombre de volontaires devrait permettre de limiter très fortement, le nombre de licenciements contraints. La direction les estime à 25", indique le syndicat dans un communiqué.



"L'accord est acceptable s'agissant des mesures de départs volontaires. Concernant les licenciements contraints, on a limité la casse car au départ 300 licenciements étaient prévus", a commenté auprès de l'AFP Olivier Porret, délégué syndical CFE-CGC.



Le groupe Volvo, propriétaire de Renault Trucks, s'est également engagé à développer la marque et à maintenir l'activité du bureau études et recherche, a-t-il ajouté.



Mais pour être validé, cet accord doit obtenir l'aval de la CFDT au moins afin d'être représentatif. Contacté par l'AFP, la CFDT a indiqué qu'elle n'a pas encore pris sa décision, elle doit encore consulter en interne.



La CGT aussi doit se réunir avant de se prononcer. Mais les sons de cloche ne sont pas très positifs. "On regrette l'attitude d'une direction qui a mis la pression pour que ça aille le plus vite possible", a expliqué à l'AFP Grégory Khiati, délégué central CGT.



Tous doivent se prononcer avant jeudi 17 septembre, selon la date butoir fixée par la direction.



Les syndicats (sauf Sud) et la direction sont engagés depuis des mois dans des négociations qui ont permis entre autres de sauver 32 postes de gestionnaires de projets, commerciaux, permettant de ramener le nombre de suppressions de poste (par départs volontaires notamment) de 512 à environ 480.



