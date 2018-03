Renvoi du procès Barbarin: parquet et parties civiles se rejettent la faute

Le renvoi annoncé du procès du cardinal Philippe Barbarin, poursuivi à Lyon par d'anciens scouts pour ne pas avoir dénoncé à la justice des agressions pédophiles survenues dans son diocèse, suscite des

tensions entre parquet et parties civiles.



L'archevêque doit comparaître du 4 au 6 avril devant le tribunal correctionnel avec six autres personnes, dont le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican, l'Espagnol Luis Ladaria Ferrer.



Mais l'audience devrait être renvoyée à début octobre, faute de traduction dans les délais impartis, en espagnol et en italien, de la citation à comparaître de ce dernier, ainsi que des pièces du dossier.



La loi prévoit que la citation complète d'un ressortissant vivant hors Union européenne lui soit délivrée deux mois et dix jours avant l'audience, soit le 24 janvier au plus tard pour le prélat du Vatican - calendrier qui n'a

pas été tenu.



La faute à qui ? Dans une telle procédure, la charge technique et financière de la traduction revient non au parquet mais aux parties civiles, ce qui semble avoir été établi tardivement.



"Cela ne nous pose pas de problème sur le principe mais nous aurions dû être informés plus tôt", déplore un conseil des plaignants, estimant avoir été mis "au pied du mur" à un moment où il n'était "matériellement plus possible de tenir les délais". En l'occurrence, le 17 janvier.



"En tant que partie poursuivante, il appartient aux avocats des parties civiles de préparer de façon complète les citations qu'elles entendent délivrer, en termes de délai comme de traduction", rétorque le parquet, assurant avoir informé les plaignants "en temps utile" et balayant toute polémique.



L'affaire, à l'origine d'un vaste scandale sur les silences de l'Église, concerne des agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts, avant 1991, par le père Bernard Preynat, mis en examen. Il est reproché à Mgr Barbarin de

ne pas avoir dénoncé ces agissements quand il en fut informé dans les années 2000 et d'avoir maintenu le prêtre en fonction, au contact d'enfants, jusqu'en 2015.



Le parquet, saisi par les mêmes plaignants, avait ouvert une enquête en 2016, classée sans suite. Ces derniers ont depuis opté pour la procédure de la citation directe, qui leur assure la tenue d'un procès.







Avec AFP