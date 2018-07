Requalification du cours Vitton: les cyclistes ne seront pas oubliés

1,5 km relie Villeurbanne à l’hyper-centre de Lyon...un secteur des plus dangereux à Lyon



À la circulation automobile s’ajoutent les piétons



Les deux stations de métro du secteur sont très fréquentées ce qui génère des flux piétons importants sur des trottoirs souvent sous-dimensionnés.



De ce fait, de nombreux piétons traversent le cours Vitton en dehors des passages piétons et se retrouvent donc directement sur la chaussée.



Par ailleurs, en dépit de l’absence d’aménagement cyclable, de nombreux cyclistes empruntent le cours Vitton, jusqu’à 1 000 vélos par jour



Le cours a également une forte vocation commerciale



Plusieurs accidents graves ont concerné des piétons comme celui qui coûta la vie, en octobre 2016, à Laure Moreno.



La totalité des accidents du cours survient aux carrefours, en particulier sur des manœuvres de tourne-à-gauche et le non-respect des feux.



La Métropole de Lyon vient d’opter pour une requalification des cours Vitton et Roosevelt pour un montant de 4 M€.



Le programme comprend la requalification de façade à façade.



L’opération de requalification vise à sécuriser les déplacements piétons et cycles, à apaiser la circulation tout en redynamisant l’activité commerciale



Une réunion publique de concertation s’est tenue le 1er mars. Lors de cette réunion, les représentants des associations cyclistes avaient regretté l’absence de voie cyclable sur la portion concernée par cette requalification.



La Ville de Lyon et la Métropole ont au final décidé d’adapter le profil proposé pour mieux prendre en compte tous les modes de déplacements.



Les vélos bénéficieront donc d’une piste cyclable sécurisée dans le sens ouest-est, et de la zone 30 pour permettre la mixité d’usages dans les sens Est-Ouest (un marquage au sol avec pictogrammes et chevrons baliserons l’itinéraire cyclable, qui se connectera à l’Est sur la rue Tête d’or dotée d’une large piste cyclable, et à l’Ouest sur la Rue Boileau qui elle aussi dispose d’une large piste cyclable



Concernant les commerces, une bande de stationnement sera créée, et des aires de livraisons seront aménagées.



La totalité des cours Vitton et Roosevelt sera traitée en zone 30, avec une circulation qui se fera sur 2 voies contre 3 actuellement, pour permettre d’apaiser le cours, de maintenir le stationnement avec aires de livraison, d’élargir les trottoirs et de créer un aménagement cyclable.



L’ensemble des travaux de requalification de cette portion du cours Vitton d’une longueur de 150 m – dont la voie cyclable – devraient débuter début 2019 pour être achevés avant la fin de l’année 2019.



Les premiers travaux d’aménagement porteront sur le tronçon compris entre la rue Tête d’Or et la rue Garibaldi (Boileau pour la piste cyclable), y compris les carrefours.



Ce tronçon prioritaire sera aménagé en zone 30 avec la création de 2 plateaux surélevés : un premier à l’entrée de la zone 30 à hauteur du carrefour Vitton-Tête d’Or et un second à la sortie de cette zone 30 nouvellement créée, au niveau du tronçon Vitton-Garibaldi.



Pour les cyclistes, la circulation se fera en mixité avec les véhicules motorisés dans le sens de la circulation.



Source : Métropole de Lyon