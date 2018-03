Rhône: navigation interdite du 11 au 22 mars

Afin de minimiser l’impact sur la navigation, la CNR concentre chaque année ses interventions sur une dizaine de jours maximum et mobilise plus de 300 personnes (CNR et entreprises extérieures) sur les 14 écluses à grand gabarit du Bas-Rhône.



En dehors de cette période de maintenance, la CNR ne dispose que de 168 heures maximum par an d’arrêt pour travaux ou incident.



Les travaux concernent le génie civil des ouvrages, les équipements électromécaniques et les automatismes.



Ils relèvent à la fois de travaux récurrents sur l’ensemble de l’écluse (vidange du sas, entretien et nettoyage) et de maintenance programmée des organes de vantellerie, notamment des portes (structure, galets, rails, prises d’eau, vannes, grilles, peinture...) ainsi que des opérations d’entretien et réparation touchant au génie civil



D’importants travaux vont ainsi être menés sur les portes amont et aval de l’écluse de Pierre Bénite, à l’aval de Lyon, nécessitant notamment la mise en place d’importants dispositifs d’échafaudage.



Une opération de remplacement de blindage sur la porte aval de l’écluse de Saint Vallier (Drôme) sera également réalisée.



La CNR engage également lors de cet arrêt de navigation annuel des expertises techniques approfondies pour vérifier l’état des matériels et programmer des travaux ultérieurs.



Pour l’auscultation des parties immergées des ouvrages ne pouvant être mises à sec, la Compagnie Nationale du Rhône recourt à des plongeurs et des robots, qui apportent en temps réel un diagnostic détaillé en 3D des structures de génie civil immergées grâce aux caméras vidéo, acoustique et scanner embarqués.



C’est ce qui va par exemple être réalisé à l’écluse de Péage de Roussillon (Isère), où des visites techniques approfondies seront réalisées par véhicule sous-marin téléguidé.



La Compagnie Nationale du Rhône est le 1er producteur français d'électricité d'origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d'hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.





