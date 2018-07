Rhonexpress lance un casting pour sa com

Rhônexpress, la liaison ferroviaire rapide reliant le centre de Lyon à l’aéroport de Lyon – Saint Exupéry en moins de 30 minutes, recherche trois candidats pour illustrer sa prochaine campagne de communication.



Lancée à l’automne prochain, cette nouvelle campagne valorisera les utilisateurs de Rhônexpress ou des adeptes des transports « pour incarner les notions de liens, de rencontres, de proximité et de dynamisme. »



Le concours organisé du 21 juillet au 20 août 2018 permettra de sélectionner 3 personnes qui poseront pour la campagne sur plusieurs supports : affiches, annonce presse, web et édition...



La sélection aura lieu le 21 août prochain et les personnes retenues participeront à un shooting photo le 29 et 30 août 2018 après-midi.



Elles devront donc se tenir disponibles sur l’une de ces 2 dates pour les prises de vue prévue pour la réalisation de la campagne de communication.



Le concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant dans la région lyonnaise.



Le profil recherché est le suivant :



2 jeunes femmes idéalement amies ou sœurs âgées entre 25 et 40 ans,

1 homme entre 30 et 40 ans aux cheveux plutôt courts.



Les personnes intéressées doivent envoyer 2 photos (une de face et une de profil) et leurs coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail), avant le 20 août 2018 minuit, en message privé sur Facebook ou à l’adresse email suivante rhonexpress@transdev.com