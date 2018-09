Rixe dans le Vieux Lyon: jusqu'à deux ans de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné

mercredi cinq militants d'extrême droite, qu'ils contestent être, à des peines de prison allant jusqu'à deux ans de prison ferme pour une rixe au cours de laquelle deux mineurs avaient été blessés.



Le 14 février 2014, dans le quartier du Vieux Lyon, une bagarre avait éclaté entre des jeunes gens, présentés comme des militants d'extrême droite d'un côté et de l'autre, des militants d'extrême gauche.



Deux jeunes garçons, âgés de 16 et 17 ans au moment des faits, avaient reçu chacun un coup de couteau dans le dos, quelques mois après la mort de Clément Méric dont les agresseurs sont jugés aux assises à Paris.



La peine la plus sévère, assortie d'une interdiction de porter une arme pendant dix ans, a été prononcée à l'encontre d'un homme de 27 ans, soupçonné d'avoir porté les coups de couteau aux deux victimes.



Vêtu d'une veste de costume sombre, il a fermement nié avoir été présent sur les lieux de la bagarre, a fortiori d'avoir porté les coups, et aussi d'être un "cadre" lyonnais de la mouvance identitaire, comme il a été présenté par l'accusation.



"Cette affaire, je trouve ça malheureux mais je n'y suis pour rien", a-t-il assuré à la barre.



Trois de ses co-prévenus ont reconnu avoir participé à la rixe après avoir été pris dans "un mouvement de foule", tout en minimisant leur rôle.



Ils ont été condamnés à des peines allant de un an de prison avec sursis à 18 mois de prison dont 9 avec sursis.



Le dernier, qui a écopé d'un an de prison avec sursis, a reconnu sa présence sur les lieux mais a affirmé ne pas avoir participé à la rixe.



Tous ont contesté leur appartenance à un groupe politique, deux d'entre eux évoquant leur fréquentation du milieu des supporters de football.



"La mouvance identitaire, c'est ce qui rapproche ces jeunes gens à l'époque", a avancé la procureure Dominique Sauves.



"Cette affaire, c'est la résultante d'une politique du GUD (Groupe Union défense), du Bastion social, des Identitaires de faire du quartier Saint-Jean leur quartier", a estimé l'avocat des parties civiles, Me Bertrand Sayn. "Ces violences ne sont pas gratuites mais bien politiques", a-t-il ajouté.



Du côté de la défense, Me Hervé Banbanaste a dénoncé un "procès politique, un procès du fascisme". "C'est faux juridiquement, politiquement et factuellement", a-t-il martelé.



Dans cette affaire, un mineur a été condamné en juin par le tribunal pour enfants de Lyon.







Avec AFP