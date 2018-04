Rixe entre extrême gauche et extrême droite à Lyon: huit gardes à vue

Huit gardes à vue était en cours vendredi à Lyon à la suite d'une rixe entre groupes d'extrême gauche et d'extrême droite.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, une bagarre a éclaté entre militants des deux bords en marge d'un concert ayant pour mot d'ordre "no racism, no sexism, no fascism", organisé dans un bar du quai Arloing, dans le 9e arrondissement.



Huit individus ont été interpellés et un policier a été légèrement blessé au cours de la garde à vue de l'un d'eux, a précisé la préfecture.



"Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces exactions commises par des

groupuscules extrémistes, qui vont à l'encontre de tous les principes et de toutes les valeurs qui nous rassemblent au sein de la République, particulièrement à Lyon, ville façonnée par l'humanisme, fidèle à une

tradition de tempérance, d'ouverture et de tolérance", écrit dans un communiqué Jean-Yves Sécheresse, maire-adjoint de Lyon chargé de la sécurité.



Cette rixe intervient deux jours après la dégradation du local lyonnais du "Bastion social", qui avait été tagué et muré tôt mardi matin par des militants d'extrême gauche.



Né à Lyon au printemps 2017, le "Bastion Social", fondé par des membres du Groupe Union Défense (GUD), syndicat étudiant d'extrême droite, a ouvert en janvier un local associatif quai Pierre Scize, dans le 5e

arrondissement de la ville.



Fin mars, c'est le local de l'union départementale de la Confédération nationale du travail (CNT) à Lyon qui avait été ciblé.



Dans un communiqué, le syndicat anarchiste avait accusé "un groupe fasciste" d'avoir "arraché la grille et brisé la vitre, tenté de casser le rideau de fer et dérobé du

matériel militant", y voyant une "intimidation" en réponse à sa lutte pour obtenir la fermeture du local du "Bastion social".