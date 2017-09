Ruffier et Bamba replacent l'AS-Saint-Etienne sur le podium

transformé par Jonathan Bamba ont permis à l'AS-Saint-Etienne de rapporter trois points de Bourgogne (1-0) et de remonter sur le podium de la Ligue 1.



Après six journées, les Verts comptent 13 points et se remettent en ordre de marche, après la défaite à Paris (3-0) et le nul concédé contre Angers (1-1) lors des deux dernières sorties.

Attendus offensivement cette saison, les hommes d'Oscar Garcia ont une nouvelle fois bâti leur succès sur leur solidité défensive illustrée par les bonnes interventions de Loïc Perrin et surtout l'excellente performance de Ruffier.



Ce dernier a été déterminant devant Julio Tavares (34), sur des tirs de Naïm Sliti (54), Jordan Marié (63) et sur un coup franc tiré par Wesley Saïd (67).



Benjamin Jeannot avait bien trouvé l'ouverture mais son but a été refusé pour hors-jeu après un bon tir de Xeka, là encore, repoussé par Ruffier (31).



Ce dernier était même suppléé par Kevin Théophile-Catherine qui sauvait sur la ligne après une tentative de Tavares (88).



L'animation offensive de Saint-Etienne reste en revanche encore approximative en raison d'une cohésion restant à trouver après de nombreux changements à l'intersaison.



C'est sur un coup de pied arrêté que l'ASSE a fait la différence. Bamba a obtenu un penalty, en mettant à la faute Fouad Chafik, qu'il a lui-même transformé (49).



Toutefois, les Stéphanois, qui ont fait preuve de solidarité en fin de partie, auraient pu aussi marquer sur une tentative de Bamba détournée et passant de justesse à côté (28) et une reprise de la tête de celui-ci, filant au ras du poteau après un centre de Rémy Cabella (51).



Loïs Diony qui n'a toujours pas marqué avec l'ASSE étaient aussi menaçant sur deux tirs repoussés par le gardien Baptiste Reynet (29, 59).



L'ancien Dijonnais, transféré cet été pour 8 millions d'euros, manquait aussi le cadre sur un tir décoché malgré l'angle fermé (45).



Dans les derniers instants, Reynet repoussait un coup franc direct tiré par le Brésilien Hernani (89).





Avec AFP







