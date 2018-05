Rugby: Grenoble de retour en Top 14 en battant Oyonnax, relégué en D2

Grenoble est de retour en Top 14, un an après

sa descente en Pro D2, après sa victoire 47-22 contre le 13e de l'élite Oyonnax, qui prend le chemin inverse vers l'étage inférieur, samedi en barrage d'accession.



Grenoble accompagne Perpignan, déjà promu en tant que champion de ProD2, tandis qu'Oyonnax, promu en 2013, relégué en 2016 et de nouveau promu en 2017, reprend l'ascenseur pour la 4e fois en 5 ans et rejoint Brive, retrogradé en tant que 14e du Top 14.