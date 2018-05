Rugby: le Lou termine sa saison au Groupama Stadium

Pas de surprise cette fois: après son exploit en barrages à Toulon, le LOU trop limité, a rendu les armes en demi-finales face au favori Montpellier, qualifié vendredi avec autorité et sans trembler (40-14) pour sa première finale du Top 14 depuis 2011.



Le Racing 92 ou Castres, qui s'affrontent en fin de journée au Groupama Stadium, rencontrera samedi prochain à Saint-Denis une équipe attendue à ce stade, Montpellier constellée d'internationaux expérimentés.



Une formation qui a terminé en tête de la phase régulière pour la première saison avec à sa tête Vern Cotter. Le Néo-Zélandais, sacré en 2010 avec Clermont, a été embauché à prix d'or par le président Mohed Altrad pour apporter au club ce premier grand titre tant attendu.



Sur l'ensemble du match, Montpellier a contré le LOU sur ses points forts: la touche, le jeu au pied d'occupation et les regroupements, où les Lyonnais n'ont pas imposé leur loi.



Ainsi s'arrête la saison de l'équipe de Pierre Mignoni, qui a sauvé l'honneur en fin de match (essai de Mike Harris, 78e) et s'est cependant placée sur la carte très dense du rugby français.



L'immense carrière de Frédéric Michalak, entré en jeu sous les ovations du public du Parc OL à la 62e minute, s’est aussi arrêtée hier soir. Il aurait aimé prolonger le plaisir une semaine de plus.







