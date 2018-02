Rythmes scolaires: Lyon revient à son tour à la semaine de 4 jours

Après Lille ou encore Bordeaux, les 38.000 écoliers lyonnais auront de nouveau classe sur quatre jours à partir de la rentrée prochaine, avec une "offre périscolaire" le mercredi matin, à l'issue d'un vote d'une majorité (51%) des conseils d'école.







"Ce n'est pas un retour à quatre jours comme on a connu dans des années antérieures car l'école doit s'enrichir d'un certain nombre d'apports", a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi le maire de Lyon, Georges Képénékian, estimant que "le système idéal n'existe pas encore".







Le dispositif "doit être évolutif" et fera l'objet d'une "évaluation", a-t-il ajouté.







La ville de Lyon avait proposé aux 167 conseils d'école de se prononcer sur deux scénarios, qui privilégiaient dans les deux cas le temps d'apprentissage du matin. Dans la première proposition à 4 jours et demi, le temps périscolaire actuel du vendredi après-midi était maintenu.







Dans le scénario choisi, sur quatre jours de classe, les activités périscolaires, payantes et construites autour de quatre thématiques (culture, sport, sciences et numériques, citoyenneté), sont proposées le mercredi matin et les quatre matinées d'apprentissage sont allongées jusqu'à 12H, au lieu de 11H30 actuellement. La durée de la pause méridienne est également élargie, avec une reprise à 14H15.







L'accueil proposé jusque-là par la Ville le mercredi après-midi est en revanche supprimé et l'accueil périscolaire du soir, allongé jusqu'à 18H30, devient aussi payant. L'adjoint au maire à l'Éducation Guy Corazzol (photo) évoque une « participation modique » basée sur le quotient familial, en faisant valoir "un meilleur taux d'encadrement" et des "activités de meilleure qualité".







Ce nouveau dispositif, soumis au vote du conseil municipal le 26 mars puis à une décision de l'Inspection académique, doit entrer en application dans les 200 écoles publiques lyonnaises en septembre.