S&P GLOBAL RATINGS CONFIRME LA NOTE « AA » DE LA VILLE DE LYON

L’agence de notation Standard and Poor’s a confirmé la note de référence à long terme « AA » de la Ville de Lyon, soit la meilleure note qu’une collectivité locale française puisse obtenir.



"Cette note est associée à une perspective qui reste stable et traduit la très forte aptitude de la Ville de Lyon à honorer ses obligations financières"



La Ville de Lyon et son maire, Georges Képénékian, se félicitent du maintien de sa note « AA » à long terme qui reflète "un pilotage budgétaire de qualité ainsi qu’une gouvernance financière forte".



Pour la Ville de Lyon, cette note "valide la pertinence et l’efficacité de la stratégie financière que la Ville de Lyon déploie depuis le début de ce mandat".



Par cette note, S&P Global Ratings juge également que la Ville sera en mesure de conserver un endettement modéré, grâce à une gestion rigoureuse de ses recettes et de ses dépenses au cours des deux prochaines années.



Richard Brumm, 1er Adjoint au maire, délégué aux finances et à la commande publique, pilote, depuis trois ans, un plan de consolidation budgétaire (appelé plan « marges de manœuvre ») de 40 millions d’euros sur le mandat.



Dans un contexte où la Ville a connu des pressions budgétaires importantes, principalement liées à la baisse des dotations de l’Etat, l’agence souligne que cette action a permis de conserver une épargne brute élevée en trouvant des économies et des recettes nouvelles à hauteur de 24 millions d’euros environ à fin 2017, grâce notamment à l’optimisation de certains tarifs mais sans augmenter les taux d’imposition.



"Le contrôle a été resserré sur les dépenses courantes et les dépenses de personnel maîtrisées. Cet effort financier devrait se poursuivre d’ici la fin du mandat pour trouver 14 millions d’économies supplémentaires et de recettes nouvelles d’ici deux ans" rappelle la municipalité.



L’agence de notation souligne par ailleurs que la Ville bénéficie d’une économie locale « riche et dynamique » et « d’une stratégie budgétaire très claire s’appuyant sur une prospective financière très détaillée dans un contexte institutionnel et économique favorable ».







Source: Ville de Lyon