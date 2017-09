SALON CE de LYON

SalonsCE Lyon, c'est le rendez-vous des comités d’entreprise de Lyon, des représentants du personnel et des fournisseurs de comités d'entreprise.



Avec plus de 380 exposants, le salon des comités d'entreprise de Rhône-Alpes est le meilleur moyen pour trouver et rencontrer de nouveaux prestataires, pour se former grâce aux programme des conférences et de profiter d'un moment de convivialité.



Lyon 1ère la radio de l'info et de l'éco, est en direct jeudi et vendredi sur le salon pour une série d'interviewes liées notamment aux réformes en cours et aux ordonnances très décriées.



Ecoutez les podcasts