SATHONAY BLUES FESTIVAL: déjà 30 ans!

Depuis maintenant 30 ans, le SATHONAY BLUES FESTIVAL, fait vibrer son public au rythme du blues, avec chaque année des grands noms du blues, ce qui à fondé la réputation d’un des plus connus des festivals régionaux.



Cette année, cet événement qui attire de plus en plus de monde, se déroulera les 7, 8 et 9 juin, dans le parc de la mairie de Sathonay Village.



Pour couronner cet exploit, notre scène mythique, accueillera de nombreux artistes talentueux dont Fred Chappellier et Dale Blade.



Le jeudi 7 juin, c'est le groupe The Boppin' Box qui aura l'honneur de faire l'ouverture du festival.



Le vendredi 8 juin, cette soirée musicale sera dédiée aux enfants et à la famille. Après un concert de chorales composé de plus de 400 élèves des classes de Cailloux-sur- Fontaines, Rillieux-la-Pape et Sathonay Village, le groupe Capricorne se produira avec son répertoire pop rock.



La nuit du Blues, le samedi 9 Juin, avec un beau plateau d'artistes talentueux qui se relaieront sur scène :



Dès 19 heures, le groupe Jerry Khan Bangers, venu de Toulouse. Suivi de Gabriel Delta Band, un bluesman qui nous arrive tout droit d’Italie.



Et pour couronner la 30e édition, Fred Chappellier and the Gents featuring Dale Blade prendront possession de la scène.