SITL (ex-FagorBrandt): incertitude à l'expiration de la date-butoir pour le dépôt des offres

L'incertitude planait ce lundi sur le sort de SITL, ex-usine du groupe d'électroménager FagorBrandt, alors que la date butoir pour le dépôt des offres de reprise du site lyonnais expirait à midi, direction et syndicats n'ayant aucune information sur un éventuel report.



Mercredi dernier, le préfet du Rhône Jean-François Carenco avait assuré à l'intersyndicale de l'usine de lave-linge "qu'il avait bon espoir que le délai soit reporté" au-delà du 27 janvier et que c'était au tribunal de commerce de décider, selon la préfecture et les syndicats. La prochaine audience est théoriquement prévue le 6 mars.



Mais, ce lundi après-midi, la direction de SITL n'avait aucune confirmation en ce sens de la part de l'administrateur judiciaire et ignorait tout d'éventuelles offres de reprise.



Lundi matin, une délégation de l'intersyndicale a été reçue pendant plus d'une heure par des élus du Grand Lyon pour évoquer la situation de SITL, placée le 2 janvier en redressement judiciaire par le tribunal de commerce, menaçant 420 emplois.



L'intersyndicale n'avait reçu en début d'après-midi aucune information de la part de l'administrateur judiciaire, Robert-Louis Meynet, et devait se réunir mardi matin pour faire le point.



Par ailleurs, un comité d'entreprise extraordinaire est toujours prévu jeudi matin au cours duquel l'administrateur judiciaire doit présenter les offres de reprise du site.



Alors que plusieurs offres de reprise ont été annoncées pour FagorBrandt, les syndicats de SITL redoutent une vente de leur outil de travail, faute de redémarrage de leur activité de production de lave-linge.



La Société d'innovation et de technologie (SITL), créée en avril 2011 par l'industriel Pierre Millet, avait racheté l'usine lyonnaise au groupe FagorBrandt, qui s'était engagé à maintenir ses commandes de lave-linge jusqu'en 2015.



Mais à Lyon, 370 salariés sur 420 sont au chômage partiel depuis octobre, la production ayant dû être stoppée en raison des difficultés financières de l'ex-maison mère de l'usine.