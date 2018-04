SNCF: des perturbations sur les TER ce lundi

Le travail reprend ce lundi à la SNCF...Si le trafic sera normal sur les lignes TGV et InterCités, il faudra compter sur seulement 3 TER sur 5.La relation Lyon – Clermont-Ferrand sera assurée par 1 train TER sur 4,Le tram train de l’Ouest Lyonnais sera assuré normalementLa relation Lyon – St-Etienne sera assurée par 7 trains TER sur 10, Lyon – Grenoble 1 train TER sur 2.En complément des circulations ferroviaires, 800 autocars sont déployés sur l’ensemble du périmètre (cars travaux, réguliers et grève).Pour plus d’informations détaillées concernant les perturbations sur chaque ligne, rdv sur le site Internet du TER Auvergne-Rhône-Alpes où l’ensemble des fiches horaires sont publiées : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/horaires/greve-sncf-ter