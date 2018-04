SNCF: encore deux journées noires lundi et mardi

À nouveau deux jours de grève à la SNCF: et un trafic très perturbé en Auvergne-Rhône-Alpes avec 2 TGV sur 5, 2 InterCités sur 3 et 1 TER sur 10 en moyenne.



La relation Lyon – Clermont-Ferrand ne sera pas assurée,



Le tram train de l’Ouest Lyonnais ne sera pas assuré,



La relation Lyon – St-Etienne sera assurée par 1 TER sur 9,



La relation Lyon – Grenoble sera assurée par 1 TER sur 6.



Pour plus d’informations détaillées concernant les perturbations sur chaque ligne, rdv sur le site Internet du TER Auvergne-Rhône-Alpes où l’ensemble des fiches horaires sont publiées