SNCF: la grève reprend ce jeudi et vendredi

En Auvergne-Rhône-Alpes, les prévisions pour ce jeudi 3 mai sont les suivantes



- trains du quotidien : TER : 1 train sur 8.

- trains de la longue distance : 1 train sur 2 pour TGV, 5 trains sur 8 pour Intercités.



La SNCF invite les clients dont les trains ne seraient pas confirmés ce jeudi à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare.



Les billets non utilisés seront échangés ou remboursés sans frais.



Pour les billets TGV/INTERCITES, la SNCF recommande d’échanger son billet sur un train circulant le même jour et ouvert à la réservation sur l’ensemble des canaux de vente.