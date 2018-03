SNCF: la grève s'enlise...

Le préavis de grève est reconduit à la SNCF pour ce mardi 7 juin



TGV : 4 TGV sur 10 sur l’axe Sud-Est



TER :

• La relation Lyon – Clermont-Ferrand sera assurée par 1 TER sur 3

• La relation Lyon – Roanne sera assurée par 1 TER sur 3 (partiellement en cars)

• La desserte Saint-Etienne – Lyon sera assurée par 1 TER sur 2

• La relation interrégionale Lyon – Dijon sera assurée par 1 TER sur 2

• Les dessertes périurbaines de Lyon, Grenoble et Chambéry seront partielles, et pour partie assurées par des trains habituellement directs qui marqueront des arrêts supplémentaires.

• Les dessertes de l’étoile de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse – Macon / Ambérieu / Lyon via Villars-les-Dombes / Saint-Amour) seront en partie assurées par autocars à hauteur de 1 TER sur 3

• La desserte du tram train de l’Ouest Lyonnais sera normale

• La desserte Lyon Part-Dieu – Grenoble sera assurée par 1 TER sur 2

• La desserte Lyon – Ambérieu sera assurée par 1 TER sur 2

• La desserte Lyon – Chambéry sera assurée par 1 TER sur 3

• La desserte Lyon – Genève sera assurée par 1 TER sur 4

• La desserte Lyon Part-Dieu – Annecy sera assurée par 1 TER sur 4

• La desserte Lyon – Annemasse sera assurée par 1 TER sur 5

• La desserte Lyon – Valence-Ville sera assurée par 1 TER sur 2

• La desserte Lyon – Mâcon sera assurée par 1 TER sur 4

• La desserte Lyon – Paray-le-Monial sera assurée par 1 TER sur 3 (par autocars)



