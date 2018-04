SNCF: la grève terminée provisoirement, le trafic reste perturbé

Ce vendredi, TGV et InterCités roulent normalement mais on ne comptera qu'un TER sur 2La relation Lyon – Clermont-Ferrand sera assurée par 2 TER sur 7,Le tram train de l’Ouest Lyonnais sera assuré,La relation Lyon – St-Etienne sera assurée par 4 TER sur 5,La relation Lyon – Grenoble sera assurée par 1 TER sur 2,Les relations Grenoble – Gap, Grenoble – Clelles et Grenoble – Veynes seront assurées par 1 aller/retour.Pour plus d’informations détaillées concernant les perturbations sur chaque ligne, nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet du TER Auvergne-Rhône-Alpes où l’ensemble des fiches horaires sont publiées : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/horaires/greve-sncf-ter