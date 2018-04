SNCF: le trafic encore perturbé samedi, les syndicats veulent "des négociations approfondies"

Le trafic SNCF restera perturbé samedi, mais comme vendredi dans une moindre mesure pour le troisième épisode de la grève en pointillé des cheminots, les syndicats continuant de demander l'ouverture de "négociations approfondies" face à un exécutif inflexible.



Samedi, au deuxième jour de cette troisième séquence de grève, le trafic sera perturbé sur les lignes intérieures: un TGV et un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un train Intercités sur cinq, a annoncé la SNCF, alors

que débutent les vacances scolaires de la zone C. Côté international, il y aura 4 Eurostar sur 5, mais le trafic des Thalys sera "quasi normal".



L'intersyndicale CGT-Unsa-SUD-CFDT a demandé vendredi dans un communiqué

"l'arrêt du processus législatif en cours" pour réformer la SNCF et "l'ouverture de négociations approfondies", appelant les cheminots à "amplifier" la mobilisation.



La grève reste très forte sur la région Rhône-Alpes, comme partout en France.

62% de grévistes tous collèges confondus ce vendredi selon SUD Rail



À Lyon, toutes les AG de grévistes ont d'ores et déjà reconduit la grève pour les 18 et 19 avril.



Des actions ont été menées hier dans le quartier de Part Dieu.



Près de 2000 manifestants, selon les syndicats.



Les cheminots ont été rejoints par des agents de l'énergie et par des étudiants en nombre.



Les cheminots ont notamment posé une voie ferrée cours lafayette devant la Tour Incity où siège la direction régionale SNCF.