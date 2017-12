STING EN CONCERT AU THEATRE ANTIQUE DE VIENNE LE 16 JUILLET

Programmé lors de la 35e édition de Jazz à Vienne pour un concert mémorable qui avait très rapidement affiché complet, Sting sera au Théâtre Antique de Vienne le 16 juillet prochain



Il y jouera ses hits et les morceaux de 57th & 9th, son dernier album pop-rock, acclamé par la critique.



Auteur-compositeur, chanteur, acteur, écrivain et militant, Sting est né à Newcastle en Angleterre puis s’est installé à Londres en 1977 pour monter le groupe The Police avec Stewart Copeland et Andy Summers.



Le groupe enregistre cinq albums studio, reçoit six Grammy Awards, deux British Awards, puis est intégré à The Rock and Roll Hall of Fame en 2003.



Depuis presque trois décennies maintenant (dès 1989), Sting mène en solo une carrière exemplaire.



Il a fait paraître quinze albums sous son nom et reçu dix Grammy Awards supplémentaires, deux Brit Awards, un Golden Globes, un Emmy, trois nominations aux Oscars, le Century Award du magazine Bilboard et le prix de la “Personnalité de l’Année 2004” pour MusiCares.



Également membre du Hall of Fame des Auteurs-compositeurs, Sting a reçu les Honneurs du Kennedy Center. Durant son illustre carrière, Sting a vendu plus de 100 millions d’albums, entre son groupe The Police ou en solo.



Sting apparaît dans plus de 15 films et il a écrit deux livres, dont “Broken Music”, la meilleure vente de la série mémoires du New York Times.



Son soutien constant à diverses organisations mondiales pour la défense des droits de l’homme donne un reflet de son art dans une quête plus universelle.



Il a fondé en 1989 avec sa femme Trudie Styler le Rainforest Fund, une fondation qui oeuvre tant pour la protection des forêts tropicales humides de la planète que pour les peuples et tribus qui vivent là.



Ensemble, ils ont organisé 18 concerts caritatifs afin de lever des fonds et éveiller les consciences sur la situation dangereuse des ressources de notre planète.



Depuis sa création, le Rainforest Fund a développé un réseau d’organisations de travail interconnectées dans plus de 20 pays,.



Sting, 16 juillet 2018, Théâtre Antique de Vienne

Concert en vente sur www.theatreantiquevienne.com et dans les points de vente habituels.



Ouverture de la vente ce vendredi matin 11h