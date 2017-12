Saint-Etienne et l'ASSE prolongent la convention d'occupation du stade Geoffroy-Guichard

Saint-Etienne Métropole et l'ASSE ont

annoncé mardi avoir prolongé jusqu'à mi-2018 la convention d'occupation du

stade Geoffroy-Guichard par le club de L1 qui renonce à son acquisition.



Au terme d'une nouvelle réunion de négociations, mardi, les deux parties

ont confirmé que la vente du "Chaudron" à l'ASSE n'était plus d'actualité en raison d'importantes divergences sur la valorisation du stade.



D'autant que la communauté urbaine souhaite pouvoir continuer à utiliser Geoffroy-Guichard pour d'autres compétitions à venir.



"Il a été convenu de prolonger la convention actuelle, liant l'ASSE à

Saint-Etienne Métropole jusqu'au 30 juin 2018 afin de finaliser les éléments

constitutifs de la future convention qui prendrait effet le 1er juillet de la

même année", indiquent dans un communiqué commun Roland Romeyer et Gaël Perdriau, présidents respectivement de l'ASSE et de Saint-Étienne Métropole.



La convention d'occupation du stade stéphanois où évoluent les Verts avait

déjà été prolongée de six mois, mi-2017, pour étudier plus avant l'hypothèse de sa vente par la ville de Saint-Etienne.



Le coût annuel de location de Geoffroy-Guichard par le club de football professionnel, qui l'utilise au maximum 25 jours par an, est d'environ 1,5 million d'euros.



L'ASSE souhaiterait à l'avenir assurer la totalité de la gestion.