Saint-Etienne et l'ASSE signent une convention de 12 ans pour l'occupation de Geoffroy-Guichard

Saint-Etienne Métropole et l'AS Saint-Etienne ont signé vendredi une nouvelle convention d'occupation du stade Geoffroy-Guichard pour une durée de douze ans par le club stéphanois.



Cette convention "effective à partir du 1er juillet, concilie les besoins de développement du club et de ce qu'il représente pour les supporters et les Stéphanois, ainsi que les intérêts de la collectivité", a déclaré Gaël Perdriau, maire LR de la ville de Saint-Etienne, propriétaire de l'équipement.



Le Chaudron "sera à la disposition du club toute l'année, mais la collectivité pourra en disposer pour de grands événements comme la Coupe du monde de rugby de 2023, les JO de 2024 et d'autres encore" ainsi "qu'un certain nombre de jours pour la tenue d'événements non-lucratifs", a souligné le président de la Métropole.



En contrepartie, l'ASSE versera à cette dernière "une redevance annuelle constituée d'une part fixe de 1,638 million d'euros, en hausse d'environ 0,3 million d'euros par rapport à l'actuelle, et d'une part variable en fonction du chiffre d'affaires".



"C'est un projet gagnant-gagnant qui nous tenait à coeur. Qu'aurions nous fait de plus en ce qui concerne l'entretien de la pelouse et la maintenance du stade ?" a commenté, visiblement satisfait, le président du directoire du club, Roland Romeyer, qui souhaitait en 2016 l'acquisition du stade par l'AS

Saint-Etienne.



Selon G. Perdriau, "le système de vidéo-surveillance est en train d'être intégralement remplacé" par 240 caméras, soit "un investissement d'un million d'euros". Il sera "opérationnel pour le premier match de la prochaine saison".



De plus 400.000 euros seront investis dans une nouvelle sono "d'ici la fin de l'année", a-t-il dit.



"Ces caméras permettront d'identifier les responsables d'infractions et les sanctions de la Ligue, qui représentent plusieurs centaines de milliers d'euros par an, seront supprimées ou réduites", s'est félicité le directeur général du club, Frédéric Paquet.



"Il ne faut pas rêver. Cela ne réglera pas tout", a estimé toutefois R. Romeyer, se disant "très, très déçu de la sanction très forte", prise jeudi soir contre l'ASSE par la Commission de discipline de la Ligue, "à cause de la pression mise par Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football qui ne veut plus un seul fumigène dans les stades".







Avec AFP