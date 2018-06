Saint-Etienne va conserver son abri anti-aérien

L'abri anti-aérien datant de la seconde guerre mondiale, découvert place Villeboeuf, sera conservé



C'est désormais officiel, Gaël Perdriau vient de le confirmer : une partie de l'abri anti-aérien découvert lors des travaux d'aménagements de la place Villeboeuf sera conservée.

Les services de la ville de Saint-Etienne vont travailler sur une proposition permettant de conserver une partie de cet abri.



La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) n'a émis, après étude, aucune préconisation quant à sa conservation et ne lui confère aucun intérêt patrimonial.



« En revanche, cette découverte a pour la ville de Saint-Etienne et ses habitants, un intérêt historique indéniable, un témoin de mémoire auquel je suis très attaché » affirme Gaël Perdriau



La partie de la galerie, la moins abîmée, côté place Chavanelle, sera conservée et valorisée.



Un accès à la galerie sera aménagé afin de permettre des visites organisées régulièrement, tout au long de l'année.



Les travaux seront réalisés durant l'été.



Rappelons que cet abri anti-aérien, construit entre 1941 et 1944, est composé de 5 travées, en zigzag, d'1m 90 de haut sur 1m 20 de large, avec des murs en béton de 25 centimètres d'épaisseur. Il pouvait abriter jusqu'à 120 personnes.