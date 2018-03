Saint-Genis-les-Ollières: le préfet répond au maire de Tassin

Michel Delpuech répond aux crtiques du maire LR de Tassin, lequel fustigeait 'les chanceux Roms" qui vont bénéficier à la fois de la protection des gendarmes et d'une société privée de gardiennage.



Le projet Insertion par l'école et l'emploi, I2E, s'inscrit dans la volonté d'évacuer 3 bidonvilles à Villeurbanne, Vaulx et St-Priest, rappelle le préfet en préambule.



Concernant les effectifs de gendarmerie, "cette mobilisation ne porte en rien préjudice à l'action quotidienne de sécurisation générale et de protection des populations" explique le représentant de l'état.



Selon les chiffres de la gendarmerie, la délinquance est en baisse à Tassin en 2015.



La présence des gendarmes autour du village des Roms est destinée selon le préfet à prévenir les éventuelles actions de "groupuscules identitaires ou d'individus animés de sentiments xénophobes, voire racistes, contraires aux valeurs de la République".