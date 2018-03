Salon Primevere: Képénékian et Kimelfeld interpellés sur la publicité

David Kimelfeld président de la Métropole de Lyon, et Georges Képénékian maire de Lyon, ont rencontré le collectif Plein la vue ce samedi au salon Primevère à Eurexpo.Le collectif leur a remis la pétition « Des arbres pas des pubs ! », signée à ce jour par plus de 10 000 personnes."Ce chiffre important (qui continue de grimper !) révèle l’envie forte pour les habitants du Grand Lyon de réduire drastiquement la pression publicitaire sur le territoire" explique le collectif.Cette entrevue a permis également de remettre officiellement une « contribution citoyenne du collectif Plein la vue au Règlement local de publicité intercommunal de la Métropole de Lyon ».Cette contribution rappelle les objectifs d’intérêt général que défend le collectif mais aussi les points concrets sur lesquels il souhaite être entendu : "interdiction des écrans vidéos, diminution du nombre de panneaux, des panneaux plus petits, une pollution lumineuse largement réduite, une lutte forte contre les affichages illégaux..."Les deux élus se sont montrés réceptifs à notre démarche et nous assurent que toutes les parties seront entendues lors de l’élaboration du RLPI : les syndicats d’afficheurs mais aussi les associations et Plein la vue". Le collectif se dit satisfait de cet échange mais restera vigilant sur la suite des discussions.Le collectif Plein la Vue donne rendez-vous le 25 mars pour la journée mondiale contre la publicité pour une nouvelle actionUne concertation publique a débuté sur le Règlement local de publicité intercommunal (RLPI), qui va légiférer sur la place de la publicité dans l’espace public pour les années, voire les décennies à venir.Chaque citoyen peut interpeller la métropole de Lyon en écrivant à concertation.rlp@grandlyon.comEcoutez aussi: