PRONOSTICS GRATUITS DE : Jean-Marc Roffat



Samedi 20 décembre quinté+ Vincennes



Je vous donne rendez-vous après le PMU ce samedi au gymnase Mado Bonnet (20 av. Paul Santy 69008 Lyon) pour battre avec moi le record du monde de promesses de don d’organe. A 17h00 match handibasket, 20h00 match national Lyon Basket Féminin. Venez prendre votre carte de donneur de don d’organe pour sauver des vies... (voir www.donner-la-main.org).



MA SELECTION



1 UMBRED (mon tuyau)



16 URSIS des CAILLONS



6 UNO de GUINETTE



18 UNIVERS de MARZY



11 UNI de TRAVOUILLE



4 UPERO SEVEN



7 Un BENOIT



10 Un SATIN ROSE







INDICE de confiance : 1/5



MON ANALYSE



Quand je pense que Paris-Turf titrait cette semaine que nous allions avoir un week-end de rêve à Vincennes... Et que l’on nous propose ce quinté de chèvres !!! Va comprendre Charles...



1 UMBRED : j’en fais mon bon tuyau car il y a eu un déclic dans sa tête. Il rêve en ce moment d’être un grand crack et il gagne toutes ses courses. Comme le lot n’a franchement rien d’extraordinaire, il peut réaliser la passe de 4 !



16 URSIS des CAILLONS : ses périodes de forme sont courtes et son entraîneur se dépêche d’en profiter. Normalement il devrait rester sur trois victoires mais il s’est accroché avec un adversaire la dernière fois. Ce n’est que partie remise !



6 UNO de GUINETTE : en plein progrès, son entraîneur ne cache pas que son cheval vient de finir 3e d’un meilleur lot. La logique voudrait qu’il finit au minimum au même rang voire mieux !



18 UNIVERS de MARZY : la forme est là et cet engagement en or massif tombe à pic ! Son entourage a tout mis en œuvre pour en profiter...



11 UNI de TRAVOUILLE : annoncé gros favori, il n’a rien fait d’extraordinaire ces derniers temps même s’il a été malheureux. Il ne faut donc pas en faire un coup sûr.



4 UPERO SEVEN : Jean-Michel Bazire lui a coupé la gorge en partant de loin comme il a la mauvaise habitude de le faire. Tous les chevaux ne peuvent pas suivre un tel régime militaire ! Il faudrait que notre ami JMB se calme... Comme il a eu une course très dure, il n’est pas certain qu’il retrouve du tonus aujourd’hui.



7 UN BENOIT : il peut paraître barré mais barré par qui ? Le lot est très ouvert. Comme la forme prime souvent la classe, je pense qu’il va en profiter. Tous les Benoît vont le jouer ! Ce qui va faire fondre sa cote...



10 UN SATIN ROSE : ma compagne m’a fait un caprice pour que je vous le propose car elle le sent bien. J’ai le défaut d’écouter le chant des sirènes car je n’ai pas de persil pour me boucher les oreilles....



-------------------------------------------------



CONSEILS de JEU :



Base solide : 1



Base moins solide : 16



Favori douteux que les chercheurs d’or vont rayer : 12



TOCARD déniché : 6



REGRETS : 14



A RAYER : aucun



Voici l’énigme du jour pour trouver le cheval mystère sur Lyon 1ère : «C’est celui qui vous plait le plus»… Qui est-il ?...



Vendredi c’était le journal de Franck Anne... (à l’envers).



Résultats :



Novembre : lundi 3 : tiercé en 4 chevaux (8,80), tuyau 2e. Mercredi 5 : tiercé, quarté. Jeudi : tiercé, quarté, quinté. Vendredi 7 : tuyau 4e. Dimanche 9 : tiercé en 5 (7,00), quarté en 6 (10,92). Lundi 10 : tiercé dans l’ordre (65,20). Mardi 11 : tiercé (360,80), quarté (477,36), quinté (682,80), tuyau 2e ! Mercredi 12 : tiercé(18,30), quarté (18,72), quinté (25,60). Jeudi 13 : tiercé (13,20), quarté (43,68). Samedi 15 : tiercé (119,50), quarté (245,83), quinté (211,20). Dimanche 16 : tuyau 4e à 19/1. Mardi 18 : tuyau 4e à 10/1. Mercredi 19 : tiercé (68,50), quarté (124,80), tuyau 3e à 19/1. Jeudi 20 : tiercé (79,60), quarté (176,00), tuyau 3e à 11/1 ! Samedi 22 : tiercé (40,00), quarté (48,88). Lundi 24 : tiercé (33,00), quarté (59,00). Mardi 25 : tuyau 3e. Mercredi 26 : tuyau 3e. Samedi 29 : tuyau 4e. Dimanche 30 : tiercé (85,00), quarté (186,40). 3.054 euros de gains en novembre, 50% réussite au tiercé.



Décembre : mardi 2 : tiercé (38,60), quarté (54,21), quinté (36,20). Mercredi 3 : tuyau 3e. Samedi 6 : tiercé (8,90), quarté (31,46), quinté (36,40), tuyau 3e à 6/1. Dimanche 7 : tiercé (13,90). Lundi 8 : tiercé (13,40). Mardi 9 : tiercé (39,30), quarté (22,88), quinté (7,00), tuyau gagnant à 11/1 ! Mercredi : tiercé ordre (198), quarté (75,40), quinté (46,80). Vendredi 12 : tiercé, quarté. Jeudi 16 : tuyau gagnant à 8/1 ! Vendredi mon tuyau gagne à 9/1 !