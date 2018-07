SantéVet une entreprise qui se veut « pet Friendly »

Après les crèches en entreprises, les chiens au bureau !



Depuis quelques mois, SantéVet, leader français de l'assurance santé animale, donne la possibilité aux salariés qui le désirent de venir au travail avec leur chien



Pour Jérôme Salord, PDG fondateur de l'entreprise, « la présence des animaux améliore aussi bien l'ambiance de travail que les résultats ».



Une charte « mon chien avec moi au travail » a été signée par les salariés propriétaires



Parmi les 150 salariés de l'entreprise, spécialisée dans les produits d'assurance santé animale, une vingtaine a souhaité venir au travail avec son chien.



Face au succès de cette proposition, la direction de SantéVet a mis en place une charte de bonne conduite avec ses salariés propriétaires de chiens.



« Depuis le lancement du programme 'mon chien avec moi au travail' au printemps dernier, une vingtaine de collaborateurs a signé la charte », précise Jérôme Salord, PDG de SantéVet.



Les propriétaires s’engagent à soigner et vacciner régulièrement leurs animaux. Ils veillent à la propreté et la sociabilité de leur chien.



Leur présence contribue à déstresser les collaborateurs, qui s'inquiètent de laisser leur animal seul à la maison.



Seuls les chiens sont admis et leur présence signalée par un macaron « mon chien avec moi au travail » sur le bureau de leur propriétaire



« Les chats sont parfois allergènes et ne peuvent pas être tenus en laisse » précise l’entreprise basée à l’ancien garage Citroen de la rue de Marseille.



Une exception cependant avec la présence d'Ivy, magnifique perroquet au plumage or et turquoise.



La présence des chiens améliore l'ambiance de travail entre les collaborateurs



Pour contrôler le nombre d'animaux présents sur le site de l'entreprise chaque jour, un roulement a été mis en place, notamment pour tenir compte des compatibilités d'humeur entre canidés



Par ailleurs, les chiens ne sont pas autorisés à accéder aux toilettes et aux cuisines, pour des raisons d'hygiène.



Jérôme Salord qui a proposé cette démarche à l'ensemble de son personnel après la demande d'une des salariés de SantéVet, ne voit que des avantages : « La présence de chiens a amélioré le dialogue entre les salariés. Certains d'entre eux, qui pourtant ne possèdent pas de chiens, proposent de sortir ceux de leurs collègues pendant leur temps de pause. Les chiens sont donc souvent de sortie »



Pour le PDG de l’entreprise, la présence d'animaux dans les bureaux contribue aussi à détendre l'atmosphère et par ricochet, « à mieux servir nos clients ! ». SantéVet fait travailler de nombreux téléconseillers.



Selon la 2e étude annuelle réalisée par SantéVet en mars dernier, 61% des propriétaires de chiens et 74% des propriétaires de chats déclarent que leur animal de compagnie augmente leur bien-être, tout en les apaisant.



Et seuls 7% d'entre eux sont assurés en France, contre 35% au Royaume-Uni



SantéVet est, depuis sa création en 2003, le leader de l'assurance santé animale en France. Depuis décembre 2015, SantéVet est présent en Belgique et depuis 2017 en Espagne.



L’entreprise développe un chiffre d’affaires de 40 millions € et emploie plus de 150 collaborateurs