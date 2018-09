Savoie: deux alpinistes se tuent dans le massif du Beaufortain

Deux alpinistes de 27 ans sont morts samedi en milieu de journée dans le massif du Beaufortain, sur la commune de la

Plagne-Tarentaise (Savoie), a-t-on appris auprès des secours en montagne.



Les deux victimes ont dévissé alors qu'elles entamaient l'ascension de la Pierra Menta, sommet culminant à plus de 2.700 mètres.



C'est un randonneur situé en contrebas, voyant la fin de la chute d'un des deux randonneurs, qui a appelé les secours vers 12H30.



Des hommes du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Saint-Jean-de-Maurienne, accompagnés d'un médecin, se sont rendus sur place en hélicoptère et n'ont pu que constater le décès des deux jeunes hommes.



Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée par le parquet d'Albertville au PGHM de Bourg Saint-Maurice, les victimes ont fait une chute de plus de 100 mètres.