Savoie: il tue son ex-femme à coups de couteau avant de se suicider

Un boucher d'une quarantaine d'années a tué son ex-femme à coups de couteau avant de se retrancher dans sa maison pour mettre

fin à ses jours, lundi soir à Grignon (Savoie), a-t-on appris auprès du parquet.



Des voisins ont été alertés par les cris de la jeune femme dans le jardin et l'un d'eux "aurait tenté d'intervenir, mais l'ex-mari, armé d'un couteau, l'a fait reculer et il a alors appelé les secours", a précisé mardi à l'AFP la

procureure d'Albertville, Anne Gaches.



Après avoir tué son ex-femme, l'homme s'est retourné dans la maison où il s'est poignardé à mort.



L'ex-épouse s'était rendue chez son ex-mari pour chercher leur fils, qui, était "parti faire du vélo" au moment du drame.



Plusieurs couteaux ont été retrouvés dans la maison et la procureure a saisi la brigade de recherches d'Albertville, ainsi que la police scientifique de Chambéry.